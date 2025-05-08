Почтена память Национального героя Ильгара Мирзоева

8 мая группа военнослужащих Министерства обороны по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Ильгара Мирзоева, героически погибшего в ходе боев на в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, посетила его могилу.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства.

Церемония поминовения, на которой присутствовали военнослужащие, члены семьи, родственники шехида, представители общественности и школьники, началась с молитвы за упокой душ наших шехидов. Затем участники церемонии посетили могилу И. Мирзоева и возложили на нее цветы.

На мероприятии была почтена память наших шехидов, отдавших жизнь за суверенитет, территориальную целостность и свободу наших земель. Говорилось о славном жизненном пути Национального героя, его патриотизме, примерах мужества и героизма.

Выступавшие подчеркнули, что такие отважные сыны Родины, как Ильгар Мирзоев, навсегда останутся в памяти нашего народа, а их героизм является примером для подрастающего поколения.

Члены семьи и близкие Национального героя выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также руководству Министерства обороны за проявленные к ним внимание и заботу, а также за почтение памяти наших шехидов.