В Норвегии прошла встреча с азербайджанской общиной

В Доме Азербайджана в Осло, Норвегия, состоялась встреча с азербайджанской общиной этой страны.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что встреча началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны.

Координатор Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Норвегии, основатель Молодежной организации норвежских азербайджанцев и глава Дома Азербайджана в Осло Рамиль Алиев проинформировал о деятельности Дома Азербайджана в Осло и школы выходного дня при Доме. Учитель азербайджанского языка школы выходного дня Арзу Рзаева рассказала о преподавании в школе и интересе детей к урокам.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев рассказал о проектах комитета и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры при комитете.

"На основании рекомендаций Президента Ильхама Алиева в разных странах мира ежегодно открываются Дома Азербайджана дома и школы выходного дня при них. Уже открыты 30 Домов Азербайджана в 19 странах, и эти Дома являются открытым дискуссионным пространством не только для азербайджанцев, но и для дружественных нам диаспор", - сказал в своем выступлении заместитель председателя.

Первый секретарь посольства Азербайджанской Республики в Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании Аскер Нагиев отметил, что азербайджанская община в Норвегии очень активна, играет особую роль в доведении реалий о нашей стране до местного и международного сообщества.

Встреча продолжилась обменом мнениями и ответами на вопросы наших соотечественников.

Затем были проведены выборы, на которых председатель Молодежной организации азербайджанцев Норвегии Фариз Рзаев был избран координатором по Норвегии в Координационный совет скандинавских азербайджанцев.