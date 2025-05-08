В Норвегии прошла встреча с азербайджанской общиной - ФОТО
В Доме Азербайджана в Осло, Норвегия, состоялась встреча с азербайджанской общиной этой страны.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.
Было отмечено, что встреча началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны.
Координатор Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Норвегии, основатель Молодежной организации норвежских азербайджанцев и глава Дома Азербайджана в Осло Рамиль Алиев проинформировал о деятельности Дома Азербайджана в Осло и школы выходного дня при Доме. Учитель азербайджанского языка школы выходного дня Арзу Рзаева рассказала о преподавании в школе и интересе детей к урокам.
Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев рассказал о проектах комитета и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры при комитете.
"На основании рекомендаций Президента Ильхама Алиева в разных странах мира ежегодно открываются Дома Азербайджана дома и школы выходного дня при них. Уже открыты 30 Домов Азербайджана в 19 странах, и эти Дома являются открытым дискуссионным пространством не только для азербайджанцев, но и для дружественных нам диаспор", - сказал в своем выступлении заместитель председателя.
Первый секретарь посольства Азербайджанской Республики в Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании Аскер Нагиев отметил, что азербайджанская община в Норвегии очень активна, играет особую роль в доведении реалий о нашей стране до местного и международного сообщества.
Встреча продолжилась обменом мнениями и ответами на вопросы наших соотечественников.
Затем были проведены выборы, на которых председатель Молодежной организации азербайджанцев Норвегии Фариз Рзаев был избран координатором по Норвегии в Координационный совет скандинавских азербайджанцев.
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