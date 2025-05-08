В Австралии построено самое большое электросудно в истории

Из Тасмании отправилось самое большое в мире электрическое судно. Корабль длиной 130 метров, получивший имя China Zorrilla в честь знаменитой уругвайской актрисы, был построен на верфи Incat Tasmania для компании Buquebus. Судно будет осуществлять пассажирские перевозки между Буэнос-Айресом (Аргентина) и Колонией (Уругвай), вмещая до 2100 пассажиров и 225 автомобилей. Впервые в истории морского транспорта такая большая судовая конструкция использует исключительно батарейные технологии.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, проект Hull 096 изначально предполагал использование сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива. Однако после позже было принято решение перейти на электрическую энергетику, что в итоге позволило создать крупнейшее электрическое судно в мире. В результате на борту расположены более 250 тонн аккумуляторов, а система хранения энергии (ESS) имеет ёмкость 40 мегаватт-часов - в четыре раза больше, чем у аналогичных морских систем.

После спуска на воду будут продолжены работы над внутренней отделкой судна, а финальные испытания в открытом море запланированы на конец 2025 года.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщает, что в 2022 году морской транспорт составил около 2 проц от всех углеродных выбросов, связанных с энергией. С увеличением спроса на перевозки, переход на более чистые источники энергии для судов становится неотъемлемым элементом борьбы с изменением климата.

В прошлом месяце страны, входящие в Международную морскую организацию (IMO), проголосовали за снижение выбросов судоходства и установку цели по достижению углеродной нейтральности в этой отрасли к 2050 году. Система мер, направленных на снижение выбросов, будет включать в себя установление стандартов для топлива, а также введение платы за превышение установленных лимитов выбросов.

Запуск China Zorrilla состоялся на верфи Incat в Хобарте, Тасмания. По мнению специалистов, электрические суда могут значительно сократить выбросы парниковых газов по сравнению с традиционными судами, использующими ископаемые топлива.