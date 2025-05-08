США надеются урегулировать иранский ядерный вопрос без применения силы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация настроена продолжать переговоры по ядерной программе Тегерана для урегулирования этой проблемы без применения военной силы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Аналогичным образом, мы пытаемся работать над [проблемой] Ирана, чтобы решить ее без бомбардировок, как мы говорим, крупных бомбардировок", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они (иранцы - прим. ТАСС) добились большого успеха", - добавил Трамп.

США и Иран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Первый раунд прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий - 26 апреля снова в Маскате. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.