Бывший пленник рассказал в суде о пытках армянскими военными

Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде дал показания потерпевший Забиль Сафаров, взятый в заложники во время оккупации армянами Кяльбаджарского района.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ сообщает, что в своих показаниях З.Сафаров сообщил, что 4 апреля 1993 года вооруженные силы Армении вошли в Кяльбаджар и взяли их в окружение.

"Когда армяне посадили меня на танк, моя бабушка стала умолять их не разлучать нас. Но они проигнорировали это. После этого они убили мою бабушку за то, что она сказала, что "настанет время и наша армия вернет эти земли". Меня привезли в деревню Ванг в Кяльбаджаре. Там нас пытали, а потом привезли в район", - сказал он.

Пострадавший вспоминает, что военнослужащие вооруженных сил Армении оскорбляли несовершеннолетних, женщин, девушек, взятых в заложники, пытали всех, не щадя ни стариков, ни детях, а затем убивали их.

"Армяне разогрели шомпол и стали прижигать им тело нашего солдата. Они также отрезали кому-то ухо. Находясь в Шушинской тюрьме, я был свидетелем того, как они сожгли чье-то тело, выжигали кресты на телах. Я видел, как армяне избили и убили нескольких азербайджанцев. Они также закопали 23 человек на моих глазах, были видны только их головы. Армяне так пытали азербайджанцев, что они не выдерживали и убивали себя. Военнослужащие армянской армии грабили наши кладбища, извлекали останки из могил.

Из-за пыток я плохо слышу правым ухом, зрение тоже ослабло. Они также выбили мне зубы", - сказал З.Сафаров.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.