Париж охватила анархия

Автомобиль въехал в толпу болельщиков, праздновавших победу ПСЖ в Париже.

Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, легковушка въехала в толпу фанатов, когда те отмечали победу (https://t.me/baza_sport/670) французского клуба над "Арсеналом" со счетом 2:1 и выход в финал Лиги Чемпионов.

При этом, пока неизвестно, что стало причиной такого поведения водителя. Вероятно он просто хотел убрать свою машину из эпицентра погромов, которые устроили болельщики: фанаты били витрины, разбивали машины и кидали камни в полицейских. По данным местных журналистов, рядом уже были несколько горящих автомобилей.

Судя по видео, сразу после ДТП болельщики набросились на машину, став бить ее ногами и различными подручными средствами (например, дорожными знаками). Также на одном из видео виден взрыв, однако неизвестно был ли это взрыв той самой машины.

В результате случившегося как минимум трое болельщиков были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии. Судьба водителя автомобиля пока неизвестна.