Шведскую группу KAJ обвинили в плагиате на Евровидении

Музыкальное трио KAJ, представляющее Швецию на конкурсе "Евровидение - 2025", оказалось в центре споров о плагиате.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в песне Bara bada bastu пользователи интернета обнаружили сходство аккордеонной мелодии с треком Enough is Enough индийского исполнителя Девиндера Санни. Обе мелодии оказались идентичными.

Однако, как выяснилось, мелодия была легально куплена авторами песни через международную аудиобиблиотеку Splice. Такие звуковые фрагменты - лупы - разрешены для использования в Евровидении, если они не являются частью уже существующей песни.

Продюсер Янне Хёюти подтвердил, что партия аккордеона была доиграна вживую, но изначально могла происходить из стандартного лупа Splice. Он также отметил, что подобные сервисы широко используются в музыкальной индустрии, хотя они несут в себе риск обвинений в плагиате, если мелодия окажется узнаваемой.

Подобные случаи ранее выявлялись на "Евровидении". Например, хорватский участник Baby Lasagna также использовал гитарный рифф из Splice в своей песне Rim Tim Tagi Dim в прошлом году, а шведский исполнитель Эрик Сааде в 2011 году сэмплировал композицию Rasputin группы Boney M.

Отметим, что KAJ выступит в первом полуфинале 13 мая, а финал Евровидения состоится 17 мая.