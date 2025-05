https://news.day.az/showbiz/1751328.html

Шведскую группу KAJ обвинили в плагиате на Евровидении

Музыкальное трио KAJ, представляющее Швецию на конкурсе "Евровидение - 2025", оказалось в центре споров о плагиате. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в песне Bara bada bastu пользователи интернета обнаружили сходство аккордеонной мелодии с треком Enough is Enough индийского исполнителя Девиндера Санни.