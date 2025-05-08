https://news.day.az/unusual/1751287.html Кореянку спасли от прыжка с крыши, схватив за волосы - ВИДЕО В Сеуле девушку спасли, схватив за волосы, перед её прыжком с 20-го этажа. Как передает Day.Az со ссылкой на корейские СМИ, это произошло на станции Каннамгу в столице Южной Кореи. Девушка держалась за парапет перед прыжком, когда очевидец резким движением схватил её за волосы и держал так, пока кореянку не втащили обратно.
Кореянку спасли от прыжка с крыши, схватив за волосы - ВИДЕО
В Сеуле девушку спасли, схватив за волосы, перед её прыжком с 20-го этажа.
Как передает Day.Az со ссылкой на корейские СМИ, это произошло на станции Каннамгу в столице Южной Кореи.
Девушка держалась за парапет перед прыжком, когда очевидец резким движением схватил её за волосы и держал так, пока кореянку не втащили обратно.
Представляем видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре