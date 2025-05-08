Кореянку спасли от прыжка с крыши, схватив за волосы

В Сеуле девушку спасли, схватив за волосы, перед её прыжком с 20-го этажа.

Как передает Day.Az со ссылкой на корейские СМИ, это произошло на станции Каннамгу в столице Южной Кореи.

Девушка держалась за парапет перед прыжком, когда очевидец резким движением схватил её за волосы и держал так, пока кореянку не втащили обратно.

Представляем видео: