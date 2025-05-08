https://news.day.az/politics/1751358.html Азербайджан и Турция укрепляют военно-морское сотрудничество - ФОТО В рамках сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции военные представители братской страны, находящиеся с визитом в нашей стране, побывали на кораблях и в учебных центрах ВМС Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Азербайджан и Турция укрепляют военно-морское сотрудничество - ФОТО
В рамках сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции военные представители братской страны, находящиеся с визитом в нашей стране, побывали на кораблях и в учебных центрах ВМС Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
В ходе визита был проведен обмен мнениями по вопросам защиты критической инфраструктуры, ремонта судов, технического обслуживания и строительства новых судов. Обменявшись опытом, стороны внесли тем самым вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.
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