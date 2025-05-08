https://news.day.az/sport/1751324.html Суперкомпьютер назвал фаворитов финала Лиги чемпионов Суперкомпьютер Opta определил фаворита в финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте компании. Наибольшие шансы выиграть турнир суперкомпьютер отдал французскому "Пари Сен-Жермен" - такая вероятность оценивается в 53,6 процента. Отмечается, что итальянский "Интер" получил 46,4 процента.
Суперкомпьютер назвал фаворитов финала Лиги чемпионов
Суперкомпьютер Opta определил фаворита в финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте компании.
Наибольшие шансы выиграть турнир суперкомпьютер отдал французскому "Пари Сен-Жермен" - такая вероятность оценивается в 53,6 процента. Отмечается, что итальянский "Интер" получил 46,4 процента.
ПСЖ победил лондонский "Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов. Вторым финалистом стал итальянский "Интер". Команда оказалась сильнее "Барселоны".
Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая.
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