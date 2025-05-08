Суперкомпьютер назвал фаворитов финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta определил фаворита в финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025. 

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте компании.

Наибольшие шансы выиграть турнир суперкомпьютер отдал французскому "Пари Сен-Жермен" - такая вероятность оценивается в 53,6 процента. Отмечается, что итальянский "Интер" получил 46,4 процента.

ПСЖ победил лондонский "Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов. Вторым финалистом стал итальянский "Интер". Команда оказалась сильнее "Барселоны".

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая.