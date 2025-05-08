Состав для учений «Anatolian Phoenix-2025» прошел строевой смотр

8 мая был проведен строевой смотр военнослужащих азербайджанской армии, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2025" в городе Конья Турецкой Республики.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Военнослужащим была представлена подробная информация о цели и значимости учений, были даны соответствующие поручения в связи с правилами безопасности и организационными вопросами.

На международных учениях, которые пройдут с 12 по 23 мая нынешнего года, нашу страну будут представлять пилоты ВВС Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.