Названы потенциальные кандидаты на пост президента США в 2028 году

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассматривают команду из вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как вариант для следующих президентских выборов в 2028 году.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Semafor со ссылкой на источник.

"Один из вариантов, о котором поговаривают многие чиновники администрации и сторонники, - это предвыборный список Вэнс-Рубио в 2028 году", - говорится в статье.

Semafor отмечает, что Вэнс и Рубио находятся в хороших отношениях, сотрудники Белого дома и люди, приближенные к вице-президенту, отмечают, что он наладил близкие отношения с госсекретарем еще во время их совместной работы в Сенате.

При этом источник, который приближен к Трампу, заявил изданию, что главным претендентом на пост следующего американского лидера является Вэнс, поскольку он занимает должность вице-президента.

Также собеседник издания отмечает, что Рубио уже предпринимал попытки баллотироваться в президенты и считает, что должен быть президентом. Однако, в США не представляют ситуации, при которой Рубио и Вэнс соревновались бы друг с другом на выборах 2028 года, заключил собеседник Semafor.