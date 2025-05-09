Увеличились поставки попутного газа с "Азери-Чираг-Гюнешли"

В первом квартале 2025 года с блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в среднем было поставлено государству Азербайджан около 11 миллионов кубометров попутного газа в сутки (в общей сложности 0,9 миллиарда кубометров), сообщает Day.Az со ссылкой на bp.

Основной объем был направлен на терминал Сангачал, а также на объект SOCAR на Нефтяных Камнях. Оставшийся объем попутного газа использовался для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления.

Для сравнения: в первом квартале 2024 года этот показатель составлял 7,4 миллиона кубометров в сутки. Таким образом, объем поставок попутного газа увеличился на 48,6 процента в годовом выражении.

Отметим, что доли участия в проекте АЧГ распределены следующим образом: bp - 30,37%, SOCAR - 31,65%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh - 2,92%.

Оператором проекта от имени сторон Соглашения о разделе продукции по АЧГ является компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.