Стало известно, когда зажгут огонь зимних ОИ-2026

Стали известны подробности эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр-2026 в итальянских Милане и Кортина.

Как передает Day.Az, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Огонь будет зажжен 26 ноября 2025 года в греческой Олимпии. 4 декабря он прибудет в Рим, где начнет маршрут по территории Италии. Он продлится 63 дня, огонь посетит 60 городов, 110 провинций и преодолеет более 12 000 км маршрута.

На Рождество огонь будет находиться в Неаполе, а на Новый год - в Бари. 26 января он прибудет в Кортину-д'Ампеццо. Эстафета завершится 6 февраля 2026 года на стадионе Сан-Сиро в Милане во время церемонии открытия Игр.

Отметим, что зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.