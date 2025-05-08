В Азербайджане отметят 90-летие Фикрета Годжи

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение О проведении 90-летия Фикрета Годжи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение было подписано в целях обеспечения проведения 90-летия Народного поэта Фикрета Годжи, принимая во внимание его заслуги в развитии азербайджанской литературы.

Министерству культуры Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, связанных с 90-летием Народного поэта Фикрета Годжи.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

В августе 2025 года исполняется 90 лет со дня рождения Народного поэта Азербайджана, лауреата Государственной премии Фикрета Годжи (Фикрета Гёюш оглу Годжаева).

Фикрет Годжа - один из мастеров слова, который, успешно использовав традиции национальной поэзии и достижения мировой художественной мысли, сформировал свой оригинальный стиль. Как поэт-новатор, он своими произведениями, являвшимися олицетворением активной гражданской позиции и имевшими глубокое гуманистическое содержание, привнес новое дыхание в азербайджанскую поэзию в 60-х годах прошлого века. В творчестве мастера, насыщенном лирико-философскими обобщениями о жизни и времени, нашли полное поэтическое отражение поиски современным человеком духовно-нравственного совершенства. На протяжении всей своей литературной деятельности Фикрет Годжа оставался преданным высоким общественным целям, воспевал идеалы свободы родного народа, вносил вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.