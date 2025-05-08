Названо имя нового Папы Римского

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267-й лидер Католической церкви вышел на балкон собора Святого Петра 8 мая и явил себя миру. Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

Как передает Day.Az, он взял имя Лео XIV. Это первый понтифик из США в истории.

Французский кардинал-протодиакон Доминик Мамберти объявил о новом Папе Римском исторической фразой: "Habemus Papam!", что переводится с латинского как "У нас есть Папа!".

Прево, 69 лет, из Чикаго, штат Иллинойс. Лидер с мировым опытом, он провел большую часть своей карьеры в качестве миссионера в Южной Америке и совсем недавно возглавлял мощный офис Ватикана по назначению епископов. Ожидается, что он будет развивать реформы Папы Франциска.

В течение десяти лет он работал в Трухильо, Перу, а затем был назначен епископом Чиклайо, другого перуанского города, где служил с 2014 по 2023 год.

В интервью Vatican News вскоре после того, как он стал лидером Епископской епархии, Прево сказал: "Я по-прежнему считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, - быть миссионером, провозглашать Евангелие везде, где бы ты ни находился".

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Из трубы Сикстинской капеллы поднялся белый дым.

Как передает Day.Az, это означает, что кардиналы, собравшиеся на конклав, избрали нового понтифика.

Имя нового Папы Римского будет объявлено в ближайшее время с центрального балкона собора Святого Петра.