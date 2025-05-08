Лейла Абдуллаева напомнила Франции, кому страна обязана своей свободой - ФОТО
Сотни отважных азербайджанских сынов участвовали в освобождении Франции от нацистской оккупации. Мы гордимся вами, наши герои! История вас не забудет!.
Как передает Day.Az, об этом написала в своем микроблоге в соцсети Х посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.
Дипломат сопроводила публикацию архивными фотографиями азербайджанцев - участников французского сопротивления.
Пост Лейлы Абдуллаевой можно назвать ответом на мелочную месть Парижа Баку.
Отметим, что посол Азербайджана не была приглашена на торжества в Париже по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.
Французские власти пригласили на мероприятие глав дипмиссий всех государств, аккредитованных во Франции, кроме послов Азербайджана и России.
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