Лейла Абдуллаева напомнила Франции, кому страна обязана своей свободой

Сотни отважных азербайджанских сынов участвовали в освобождении Франции от нацистской оккупации. Мы гордимся вами, наши герои! История вас не забудет!.

Как передает Day.Az, об этом написала в своем микроблоге в соцсети Х посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

Дипломат сопроводила публикацию архивными фотографиями азербайджанцев - участников французского сопротивления.

Пост Лейлы Абдуллаевой можно назвать ответом на мелочную месть Парижа Баку.

Отметим, что посол Азербайджана не была приглашена на торжества в Париже по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.

Французские власти пригласили на мероприятие глав дипмиссий всех государств, аккредитованных во Франции, кроме послов Азербайджана и России.