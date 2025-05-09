В оплате общественного транспорта фиксируются сбои

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Генеральный секретарь То Лам и его супруга Но Фон Ли ознакомились с выставкой изобразительного искусства Вьетнама - ФОТО - ВИДЕО

7 мая 20:45 (UTC+04), Официальная хроника 13 181