https://news.day.az/society/1751402.html В оплате общественного транспорта фиксируются сбои Сбой в работе электронного кошелька M10 затруднил оплату проезда Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, утром пользователи столкнулись с проблемой при попытке оплатить проезд в общественном транспорте через приложение M10 - система не позволяла сгенерировать QR-код. При попытке оплаты отображалось сообщение: "Произошла ошибка".
В оплате общественного транспорта фиксируются сбои
Сбой в работе электронного кошелька M10 затруднил оплату проезда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, утром пользователи столкнулись с проблемой при попытке оплатить проезд в общественном транспорте через приложение M10 - система не позволяла сгенерировать QR-код.
При попытке оплаты отображалось сообщение: "Произошла ошибка".
Причины технического сбоя пока не уточняются.
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