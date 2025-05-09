В оплате общественного транспорта фиксируются сбои

Сбой в работе электронного кошелька M10 затруднил оплату проезда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, утром пользователи столкнулись с проблемой при попытке оплатить проезд в общественном транспорте через приложение M10 - система не позволяла сгенерировать QR-код. 

При попытке оплаты отображалось сообщение: "Произошла ошибка".

Причины технического сбоя пока не уточняются.