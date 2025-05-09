Отмечена 102-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева

Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой и члены азербайджанской общины за рубежом посетили Аллею почетного захоронения по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет.

С глубоким уважением была почтена память великого лидера, к его могиле возложены венок и цветы.

Мероприятие в Государственном комитете по работе с диаспорой, посвященное 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера, началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики и почтения минутой молчания светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева, а также наших шехидов.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов напомнил о неутомимой деятельности общенационального лидера по защите и укреплению независимости суверенной Азербайджанской Республики, говорил о его всесторонне продуманной, целенаправленной политике по формированию азербайджанской диаспоры и созданию единой диаспорской сети. Он отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева, инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева проводится последовательная и постоянная работа, направленная на сохранение нашего национально-культурного наследия, организационное становление проживающих за рубежом азербайджанцев, доведение азербайджанских реалий до мировой общественности, в различных странах открываются дома Азербайджана.

На мероприятии были показаны отрывок из документального фильма "Великий покровитель искусства", посвященного 100-летнему юбилею великого лидера, и видеоролик "Гейдар Алиев и диаспорское строительство".

Ученик народного художника Омара Эльдарова, скульптор, кинорежиссер Намиг Гусейнов выступил на тему "Гейдар Алиев: покровитель национально-духовных ценностей". Он довел до внимания, что великий лидер был не только политическим лидером, но и личностью, стремящейся хранить и развивать культуру, традиции и ценности народа. Скульптор подарил комитету бюст гениального лидера Гейдара Алиева.

Затем молодые сотрудники комитета, председатель Общественного объединения "Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы" Мария Атанасова-Гусейнова и другие рассказали о больших исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, подчеркнули, что он всегда будет жить в памяти людей как незаменимый лидер.