Глава МИД Азербайджана выразил солидарность с народом Пакистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммад Исхак Дар в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности и растущую напряженность между Пакистаном и Индией, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Пакистанский министр сообщил о ракетных ударах Индии по Пакистану 6-7 мая и ответных мерах пакистанской стороны. Было сказано, что в результате атак Индии пострадало в основном мирное население, погибли десятки людей, а Пакистан в ответ нанес удары по военным объектам. Пакистанский министр также отметил, что провел телефонные переговоры с главами МИД ряда стран и подробно объяснил ситуацию.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, выразил солидарность с народом Пакистана и осудил военные атаки, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители.

Министр подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации и выразил надежду, что напряженность будет урегулирована дипломатическим путем и путем переговоров.