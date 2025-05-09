От Второй мировой до Отечественной войны

Автор: Мехти Ахмедзаде

9 Мая - дата, священная для миллионов людей по всему миру, особенно для народов, внёсших решающий вклад в Победу над нацизмом. Для Азербайджана это не просто день памяти и скорби - это день национальной гордости за поколение героев, отдавших свои жизни за свободу человечества. В то время как некоторые страны искажают историческую правду, героизируя нацистских пособников и фальсифицируя историю, Азербайджан твёрдо стоит на страже исторической справедливости.

Во время Второй мировой войны, Азербайджан стал одной из ключевых республик, обеспечивавших фронт необходимыми ресурсами. Из каждого уголка страны на фронт уходили добровольцы и мобилизованные, а из недр бакинской земли шла нефть, без которой победа была бы невозможна. Именно азербайджанская нефть стала жизненно необходимой Красной армии: Бакинские нефтяники давали фронту 70% нефти и почти 80% бензина.

По разным данным, свыше 600 тысяч азербайджанцев участвовали в боевых действиях, более 300 тысяч не вернулись домой. Их имена золотыми буквами вписаны в летопись нашей страны. Азербайджанские бойцы сражались на всех фронтах: от Москвы и Сталинграда до Берлина. Сотни наших соотечественников были удостоены высоких государственных наград, десятки - звания Героя Советского Союза. Азербайджанцы освобождали Европу от фашизма, и ни один уважающий себя историк не имеет права замалчивать этот факт.

Выступая 11 октября 2019 года на узком заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил о весомом вкладе нашей республики в Победу во Второй мировой войне.

"За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Азербайджан обеспечивал всю страну топливом. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. Без этого советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт, на торте такое углубление, написано на немецком "Каспийское море", в этом углублении находится жидкий черный шоколад, название Баку, Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано Баку. Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимого для победы, а город Баку взлетел бы в воздух, потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины, с тем, чтобы они не достались врагу, то есть, там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч", - сказал тогда глава государства.

На этом фоне особенно циничной выглядит практика героизации фашистских пособников, к которой прибегают отдельные государства, стремясь переписать исторические факты и навязать обществу искажённые образы "национальных героев". Речь, конечно же, в первую очередь, об Армении, ибо одним из самых вопиющих примеров такого подхода является установка памятника Гарегину Нжде в центре Еревана.

Гарегин Нжде (настоящее имя Гарегин Тер-Арутюнян) - фигура, окутанная ореолом мифов в армянской националистической пропаганде. Однако историческая правда о нём весьма далека от героического образа. Во время Второй мировой войны он сотрудничал с нацистской Германией, активно участвовал в формировании и идеологической обработке так называемого Армянского легиона СС - подразделения, состоявшего из армянских добровольцев, служивших Третьему рейху.

Нжде не просто поддерживал гитлеровский режим, но и идеологически оправдывал союз с фашистами как "необходимый шаг" для борьбы против Турции и "врагов армянской нации". Его тексты содержали откровенно расистские и ксенофобские призывы, а многие действия армянского легиона сопровождались жестокостями в отношении мирного населения, в том числе на территории Крыма, Северного Кавказа и Украины.

Тем не менее в современной Армении Нжде возвели в ранг национального героя. В 2016 году в Ереване, в самом центре столицы, был установлен его памятник. Этот шаг вызвал резкую реакцию со стороны не только Азербайджана, но и России. Официальные лица РФ, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, прямо указывали, что прославление нацистских пособников недопустимо.

Об этом же напомнил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Саммите в Ашхабаде.

"Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", в котором говорится дословно "Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка как Гарегин Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с третьим рейхом". Это - позиция МИДа России. В статье под названием "Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны", опубликованной в 6-м томе издания "Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны" 12-томной энциклопедии "Великая Отечественная войны 1941-1945 годы", изданной главной редколлегией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу, говорится: "В рамках агентурного дела на обергруппу 114 Дромедар контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению". Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - сказал глава государства.

Героизация Гарегина Нжде - не просто внутреннее дело Армении. Это тревожный сигнал о том, как в некоторых странах на государственном уровне пытаются легализовать радикальный национализм, реабилитировать исторических преступников и создать искажённый образ прошлого. В условиях, когда весь цивилизованный мир борется с неонацизмом и ксенофобией, подобные шаги Еревана выглядят как открытый вызов памяти миллионов жертв Второй мировой войны.

Азербайджан, потерявший сотни тысяч своих граждан в борьбе с фашизмом, не может и не будет молчать в ответ на такие попытки ревизии истории. В отличие от тех, кто воздвигает памятники нацистским соратникам, наша страна чтит настоящих героев и хранит верность исторической правде.

Память о героизме предков не ушла в прошлое - напротив, она стала нравственным ориентиром и источником вдохновения для нового поколения азербайджанцев. Подвиги тех, кто в 1940-х годах сражался на фронтах Второй мировой войны, кто в нечеловеческих условиях приближал Победу в тылу, стали основой национального духа, который спустя десятилетия проявился с новой силой - в 2020 году, во время 44-дневной Отечественной войны.

Тогда, осенью 2020 года, Азербайджан встал на защиту своей земли, своей истории, своей правды. Спустя почти три десятилетия армянской оккупации, наша страна продемонстрировала решимость, единство и военную мощь, освободив города и сёла Карабаха. Эти земли, впитавшие боль изгнания, разрушения и забвения, вновь вернулись в родную гавань. Но эта победа не была бы возможна без того морального кода, который был заложен ещё во времена Второй мировой войны.

Связь поколений не просто символическая - она живая, ощутимая. Солдаты 2020 года - это внуки и правнуки тех, кто освобождал Киев, Минск, Варшаву и Берлин. Их мужество - продолжение той же линии сопротивления злу, оккупации, насилию. Как их прадеды не смирились с порабощением, так и они не смирились с несправедливостью.

Отечественная война стала не просто военной кампанией. Это была борьба за достоинство, за восстановление справедливости, за историческую память. Победа 2020 года вошла в летопись Азербайджана как вторая великая победа - Победа во имя Родины, правды и мира.

Мы с благоговением вспоминаем шехидов - наших современных героев, павших за свободу. Их жертва не была напрасной. Их имена, как и имена героев Второй мировой, вписаны в золотую книгу нации. Каждый освобождённый метр земли Карабаха - это результат их мужества, их решимости, их любви к Родине.

Сегодня Азербайджан - страна, которая не только помнит, но и продолжает героическую традицию. Мы никогда не забудем подвиги прошлого и всегда будем чтить героев настоящего. И это уважение к памяти, это преемственность духа - главный залог того, что никакая сила не сможет сломить волю и единство азербайджанского народа.

Азербайджан помнит. Азербайджан чтит. Азербайджан гордится. Мы не позволим никому забыть, кто был на стороне добра, а кто - на стороне зла. И в 1945 году, и в 2020-м.