В отношениях между Азербайджаном и Вьетнамом открывается новая страница

В истории отношений между Азербайджаном и Вьетнамом открывается новая страница.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, политические отношения между Азербайджаном и Вьетнамом сформированы на основе дружбы, взаимопонимания и уважения принципов международного права.

"Оба государства придерживаются таких фундаментальных принципов, как независимость, суверенитет, территориальная целостность и постоянно поддерживают друг друга в этих вопросах. После установления дипломатических отношений в 1992 году политический диалог между Азербайджаном и Вьетнамом начал постепенно развиваться. За это время взаимные визиты делегаций на разных уровнях, поддержка в международных организациях показали, что отношения строятся на прочном фундаменте", - сказал он.

По словам A.Гараева, особое место в дальнейшем укреплении политических связей занимает сотрудничество в рамках международных организаций.

"Обе страны поддерживают инициативы друг друга в ООН, Движении неприсоединения и на других международных платформах. 7 мая 2025 года состоялся государственный визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан. Это вошло в историю как первый визит высшего политического руководства Вьетнама в Азербайджан, и это можно назвать началом нового этапа двусторонних отношений. В ходе встречи Генерального секретаря То Лама с Президентом Ильхамом Алиевым были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, перспективы стратегического сотрудничества, а также пути дальнейшей интенсификации политического диалога. Подписанный в рамках визита ряд документов о сотрудничестве, в том числе "Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам" свидетельствует о том, что в будущем взаимная поддержка будет продолжена на институциональной основе. Развитие политических отношений в то же время создает надежную основу для сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной сферах", - отметил политолог.

По его словам, торговые связи между Азербайджаном и Вьетнамом за последние годы заметно развились.

"Основные направления торговли составляют нефтехимическая продукция, сельскохозяйственные товары и фармацевтика. Для азербайджанской стороны Вьетнам имеет особое значение как точка выхода на азиатский рынок, в то время как Вьетнам рассматривает Азербайджан как важного партнера для интеграции в Центральную Азию и Кавказский регион. В 2022 и 2023 годах товарооборот между двумя странами составил 5 594,6 млн и 482,1 млн долларов соответственно.

Как отметил глава нашего государства, хотелось бы видеть наш торговый оборот более сбалансированным, и для этого, конечно, необходим взаимный обмен информацией: "Какие проекты реализуются в наших странах, каковы инвестиционные возможности, правила, законодательная база, налоговое администрирование - все эти вопросы должны быть ясны деловым кругам".

Документы, подписанные между SOCAR и Вьетнамом, также будут способствовать дальнейшему расширению товарооборота и связей в будущем. В целом подписание вчера ряда важных документов между двумя странами показывает, что и Азербайджан, и Вьетнам намерены развивать это сотрудничество и партнерство", - сказал он.

A.Гараев отметил, что сотрудничество между народами Азербайджана и Вьетнама в сфере культуры и образования также опирается на исторические узы.

"Дни Вьетнама, проведенные в Баку в 2024 году, имеют большое значение в этом отношении и способствовали более глубокому пониманию и дружбе между двумя народами. И Азербайджан, и Вьетнам как члены Движения неприсоединения занимают позиции в поддержку международной справедливости и суверенных прав государств. Позиции двух стран в вопросах изменения климата, реформ ООН, защиты интересов развивающихся стран схожи. На фоне проведения Азербайджаном COP29 участие Вьетнама в этом мероприятии и совместные инициативы по изменению климата также создают основу для дальнейшего сотрудничества", - сказал он.

Политолог отметил, что азербайджано-вьетнамские отношения переходят в важную плоскость не только в политическом и дипломатическом, но и в экономическом, культурном и стратегическом плане.

"Визит То Лама в Баку и достигнутые в рамках этого визита договоренности вселяют уверенность в углублении этих связей и дадут старт реализации новых проектов. Две дружественные страны - Азербайджан и Вьетнам - в ближайшие годы еще больше укрепят взаимовыгодное сотрудничество", - добавил А.Гараев.