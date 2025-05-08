https://news.day.az/world/1751374.html Первый призыв нового Папы Римского Новоизбранный Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении после избрания призвал к миру во всем мире, передает Day.Az. "Пусть со всеми вами пребудет мир. Пусть он пребудет во всем мире", - сказал он, выступая на балконе на площади Святого Петра.
Первый призыв нового Папы Римского
Новоизбранный Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении после избрания призвал к миру во всем мире, передает Day.Az.
"Пусть со всеми вами пребудет мир. Пусть он пребудет во всем мире", - сказал он, выступая на балконе на площади Святого Петра.
Лев XIV подчеркнул важность диалога и взаимопонимания между людьми, отметив, что придаёт большое значение налаживанию мостов между людьми, диалогу и встречам.
Он призвал помнить о мире, сострадании и помощи, особенно к тем, кто страдает.
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