Первый призыв нового Папы Римского

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении после избрания призвал к миру во всем мире, передает Day.Az.

"Пусть со всеми вами пребудет мир. Пусть он пребудет во всем мире", - сказал он, выступая на балконе на площади Святого Петра.

Лев XIV подчеркнул важность диалога и взаимопонимания между людьми, отметив, что придаёт большое значение налаживанию мостов между людьми, диалогу и встречам.

Он призвал помнить о мире, сострадании и помощи, особенно к тем, кто страдает.