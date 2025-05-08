80-летие победы во Второй Мировой войне

Автор: Лейла Таривердиева

Посла Азербайджана во Франции Лейлу Абдуллаеву не пригласили на торжества по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.Французское правительство пригласило дипломатов всех стран, аккредитованных во Франции. Кроме России и Азербайджана.

Вероятно, в Париже ожидали, что посольство начнет высказывать обиду, но наша дипломат повела себя очень дипломатично в ответ на некрасивое поведение французских властей.

"Сотни отважных азербайджанских сынов участвовали в освобождении Франции от нацистской оккупации. Мы гордимся вами, наши герои! История вас не забудет!", - написала Абдуллаева в своем микроблоге в Х.

Азербайджан имеет огромные заслуги в победе над фашизмом. И не только благодаря бакинской нефти. Почти треть мужского населения республики полегло на фронтах Второй мировой. Сотни азербайджанцев сражались за освобождение той же Франции в рядах сопротивления, в то время как сами французы усердно трудились на заводах, производящих бронемашины для нацистской Германии...

Некрасивый и даже непорядочный шаг Парижа это не выражение принципиальной позиции, а жалкая мелкая месть Азербайджану, о чем говорят не только азербайджанские медиа. А еще многих удивляет, что Франция устраивает торжества на правах "страны-победительницы", в то время как она все годы Второй мировой войны работала на Германию и не особо оккупации сопротивлялась.

"Хочется выразить недоумение, что в Париже празднуют День Победы, при этом приглашают всех послов. Мне это кажется странным, потому что Франция не принимала активного участия во Второй мировой войне. Там было гигантское количество коллаборационистов, и единственный, кто принимал там какое-то участие в борьбе против немцев, это был генерал де Голль и его "Свободная Франция". Это участие было таким же символическим, по большому счету, как и участие Франции в борьбе с Азербайджаном сейчас", - сказал АиФ политолог Богдан Безпалько.

Вопрос о том, как Франция, капитулировавшая перед Гитлером в самом начале войны, оказалась в числе победителей со всеми прилагающимися преференциями, историки Второй мировой задают себе давно. Эта страна не участвовала в боях, ее армия не освобождала оккупированные города, не брала Берлин. Сопротивление? Тогда почему среди победителей нет Италии, ведь итальянское сопротивление было гораздо многочисленнее и действовало эффективнее?

Как можно узнать из открытых источников, Франция сопротивлялась фашистам недолго. 14 июня немцы вошли в Париж, а 22 июня Франция капитулировала. Мощная держава с десятками колоний и огромной армией (2 миллиона личного состава), тысячами танков и самолетов - сдалась.

Германия вторглась во Францию 10 мая, и уже через две недели главнокомандующий ВС призвал к капитуляции. Вот и все участие Франции во Второй мировой войне. Да, было сопротивление и партизанское движение, но оно было немногочисленным, так как французы не особо жаждали воевать с немцами. Французское сопротивление внесло в победу над фашизмом вклад. в сотни раз отстающий от вклада, внесенного самой Францией в продвижение Германии. Как пишут СМИ, за период с 1940 по 1944 годы Франция поставила 4 тысячи самолетов, 10 тысяч авиационных двигателей для нужд люфтваффе. Немецкие самолеты с французскими двигателями бомбили советские города. Более 52 тысяч грузовых автомобилей, произведенных во Франции, составляли значительную часть автомобильного парка вермахта и войск СС. Французские военные заводы бесперебойно снабжали Германию минометами, гаубицами, бронированной техникой. И трудились на этих предприятиях французские рабочие. Трудились добросовестно, отвлекаясь на забастовки только для решения своих социальных задач. Велик был вклад Франции в обеспечение германских войск продовольствием и обмундированием. А знаменитый героический полк "Нормандия - Неман" это мизерная капля по сравнению с океаном, который представляла собой многомиллионная Франция.

Более того, подсчитано, что даже в сопротивлении собственно французов было куда меньше, чем представителей других наций. Основную же часть французского партизанского сопротивления составили бежавшие из лагерей советские военнопленные, испанские революционеры, немецкие антифашисты, а также британские и американские военные разведчики.

Несмотря на все это, Шарль де Голль посчитал, что его страна вполне заслужила победу, а Иосиф Сталин подыграл ему из собственных соображений. Сталину нужно было разбавить "ложу победителей" и расколоть западных союзников.

С неожиданным для союзников появлением на арене в качестве победительницы Франции связана история, достоверность которой одни подтверждают, другие опровергают. Рассказывают, что начальник штаба германской армии фельдмаршал Кейтель, увидев французский флаг между американским и британским, сказал: "Ах, еще и французы! Не хватало только этого!" Было такое или нет, но удивиться присутствию французского флага действительно стоило.

Самое печальное, что Франция, пользуясь липовым статусом страны-победительницы, заняла место постоянного члена в Совете безопасности ООН. Заняла его совершенно незаслуженно и уже восемь десятков лет использует в собственных целях.

Во Франции память о Второй мировой носит избирательный характер. Там помнят только армянские фамилии, а героев сопротивления с азербайджанскими фамилиями тихо забывают. Память о них стирают не только из голов новых поколений, но также из книг, из Сети. Это делается в угоду армянству, но что получает от этого армянство - не ясно. Армянство не получает ничего, даже морального удовлетворения. Что принесла кампания против героя-азербайджанца французского сопротивления Ахмедии Джебраилова? Имя героя-азербайджанца было удалено из энциклопедий, из Википедии, где вместо статьи о нем появилась статья "Миф о Джебраилове". Но правду не скроешь. Он совершил немало подвигов и грудь его была увешана орденами Франции. Последние пять руководство этой страны присудило ему в 1986 году - Военный крест, Крест за военную доблесть, медаль Французского движения сопротивления, медаль за ранения, медаль за отвагу. В 1990 году его пригласили в Париж на церемонию по случаю 100-летия со дня рождения генерала Шарля де Голля. В 1966 году легендарный генерал во время своего визита в СССР пожелал, чтобы среди встречавших был и его боевой друг Армад Мишель, как называли в сопротивлении Джебраилова. За три года до этого визита Совет ветеранов Франции в знак признания заслуг Джебраилова передал в дар Армаду Мишелю 100 тысяч долларов! Правда, азербайджанец от награды отказался, и она была перечислена в Советский фонд мира. Вот таким он был, азербайджанский герой Франции.

Сколько бонусов дало армянам вычеркивание его имени из Википедии? Лишь временный экстаз, и больше ничего. В прошлом во Франции хорошо знали, кто такой Ахмедийя Джебралилов, и отметили его заслуги множеством высоких наград, в том числе Военным крестом, который в СССР был еще только у маршала Жукова. Его знал генерал де Голль, но армянским фальсификаторам удалось поскоблить память о герое. Зато в Париже в Пантеоне "в память обо всех иностранцах" перезахоронены останки армянина Манушяна и его жены, которые покоятся теперь рядом с могилами Дюма, Руссо и других великих французов..

Сейчас, к сожалению, в ходу иные ценности. Фейки, фальсификации и подтасовки фактов стали нормой. А политики обмельчали настолько, что из мелкой мести игнорируют посла Азербайджана, не приглашая на торжества по случаю 80-летия победы, к которой азербайджанский народ и азербайджанская нефть имели самое прямое отношение.