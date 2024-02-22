Мюнхен, Париж и похороны – Каникулы Пашиняна

Автор: Лейла Таривердиева

Многие сейчас задаются вопросом, для чего Никол Пашинян поехал во Францию. Более актуально звучал бы вопрос, зачем он ездил в Мюнхен. Армянский премьер не пользовался вниманием, к нему не было проявлено никакого интереса, ни одна из обсуждаемых тем не требовала его присутствия и веского слова. Если бы не встреча с азербайджанским лидером, пребывание Никола на конференции по безопасности прошло бы вообще не замеченным другими участниками.

Никол Пашинян выглядел в Мюнхене как-то потерянно и растерянно, он явно был не в своей тарелке. И понятно - почему. Там не было Макрона. Президент Франции - это соломинка, за которую Никол привык хвататься, оказавшийся в толпе больших взрослых людей. Потому он и выглядел так потерянно, прям как неродной. Но Макрон не забыл о том, кого приручил, и предложил ему леденец, чтобы возместить моральный ущерб, понесенный Пашиняном в Мюнхене. Такие подарки родители делают ребенку, которого они случайно забыли в магазине.

Эммануэль Макрон лично принял решение подарить Пашиняну конфетку в виде переноса в Пантеон могил участника движения Сопротивления Франции времен Второй мировой войны Манушяна и его жены. Группа Манушяна погибла 21 февраля 1944 года, и президент Франции захотел отметить 80-летие этого события и так продемонстрировать свою благосклонность Армении и армянству. Как пишут армянские СМИ, останки армянина теперь покоятся рядом с могилами Гюго, Руссо, Дюма и прочих великих французов.

В Париже Пашинян, наконец, попал в комфортную для себя атмосферу. Здесь нет азербайджанцев, нет никого, кто будет напоминать ему о необходимости достижения мира и прочих неприятных для армянского уха вещах, теребить, требуя ускорения вопроса мирного договора. Вокруг только "свои". Тут и поддержат, и приласкают, и песенку на ночь споют, и сказку расскажут. Вот недавно комитет по международным делам Национального собрания Франции сделал любимым армянам очередной подарок - принял резолюцию, осуждающую "этнические чистки" в Карабахе и горячо поддержал территориальную целостность Армении". Кроме того, депутаты потребовали освобождения "политзаключенных", то есть армянских военных преступников, находящихся в настоящее время под следствием в Азербайджане.

Во Францию Пашинян отправился за инструкциями относительно того, как себя вести дальше, что делать и что говорить, чтобы не выпадать из кокона. Он повез с собой в Париж толпу министров и приближенных. Чтобы тоже отдохнули от ратных трудов. Двухдневные парижские каникулы помогут Николу возместить потери, понесенные его самолюбием в Мюнхене, где его в упор не видели. Во Франции он на два дня стал гвоздем программы, и это чертовски приятно.

Но это все лирика. Помимо нее есть один важный момент. Почему бы Франции не вспомнить об азербайджанских бойцах французского Сопротивления? Как раз в этом году есть целых два повода для этого. В октябре - 30 лет со дня смерти легендарного партизана и разведчика Ахмедии Джебраилова. Азербайджанца из Шеки, против которого усилиями армянства была проведена достаточно успешная кампания по дискредитации. Имя героя-азербайджанца было удалено из энциклопедий, из Википедии, где вместо статьи о нем появилась статья "Миф о Джебраилове". Но правду не скроешь. Он совершил немало подвигов и грудь его была увешана орденами Франции. Последние пять руководство этой страны присудило ему в 1986 году - Военный крест, Крест за военную доблесть, медаль Французского движения Сопротивления, медаль за ранения, медаль за отвагу. В 1990 году его, отсидевшего в советских лагерях как "предатель родины", пригласили в Париж на церемонию по случаю 100-летия со дня рождения Шарля де Голля.

Джебраилов был настоящей легендой французского Сопротивления, и в прежние годы во Франции об этом помнили. Сегодня же там вспоминают только армянские фамилии.

Есть и второй повод вспомнить об азербайджанских героях Сопротивления, еще одна круглая дата. Несколько лет назад местные СМИ опубликовали список, составленный на основе рассекреченных документов Минобороны РФ. Согласно этому списку, "16 августа 1944 года подозреваемые в подпольной работе против немцев и за революционную деятельность во Франции были арестованы следующие товарищи: 1. Капитан Мирзахан Мамедов, азербайджанец. Адрес: город Шуша, улица "Шейтан-базары". 2. Лейтенант Мирзаали Мамедов, азербайджанец. Адрес: Агдамский район, село Чеменли. 3. Лейтенант Гамид Гурбанов, азербайджанец. Адрес: Агдашский район, село Гара Даг. 4. Лейтенант Паша Донефррхаили, еврей, гражданин Азербайджана. Адрес: город Баку. 5. Лейтенант Гулу Гулиев, азербайджанец. Адрес: Газахский район, село Илыклы. 6. Лейтенант Вели Велиев, азербайджанец. Адрес: село Гараоглу. 7. Лейтенант Мамед Гасан Ахундов, азербайджанец. Адрес: Масалинский район. 8. Военный врач 3-го ранга Фарзула Гурбанов, азербайджанец. Адрес: город Лянкяран. 9. Лейтенант Исмайыл Гейдаров, азербайджанец. Адрес: неизвестен. 10. Лейтенант Али Гасанов, азербайджанец. Адрес: Кюрдемирский район". В списке также числятся имена двух граждан Дагестанской АССР. Это: Сержант Абдулрахман Ализаде, лезгин. Адрес: Дербендский район, село Дарваг. Лейтенант Габибулла Несруллаев, лезгин. Адрес: село Метаги, Дербентский район. Все они были приговорены немецким военным трибуналом под председательством лейтенанта Айстратера к высшей мере наказания.

История вышеуказанных азербайджанских бойцов французского Сопротивления богата событиями, драмами и подвигами. Рассказывать ее здесь в подробностях не будем - интересующиеся могут почитать об этом в интернете. Эти люди с далекого Кавказа сражались за свободу французского народа. Но во Франции стараются произносить только армянские фамилии. Армянство очень ревностно относится к сохранению за собой имиджа "самой-самой" и готово за это на все.

Французский армянин Манушян и его жена перезахоронены в Пантеон "в честь всех иностранцев и лиц без гражданства, присоединившихся к движению Сопротивления во имя свободы Франции". Такую запись сделал в соцсетях бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакот. А почему именно он? Есть нюанс - Манушян не был иностранцем, он был гражданином Франции. Иностранцами были тысячи граждан других стран, оказавшихся во Франции в концлагерях или в составе легионов и выбравших правильную сторону истории.