Блогер Всея Армении Пашинян оказался никому не нужен в Мюнхене
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Воваевич Пашинян в Мюнхен съездил
Day.Az представляет публикацию:
Блогер Всея Армении Никол Воваич Пашинян в Мюнхене оказался как-то не особо кому-то нужен.
Сколько было анонсов и намеков в армянских СМИ! Обещали прорыв, скачок и рывок! Намекали на какие-то сюрпризы в области сотрудничества с Западом и так далее, а на деле?
Встреча с Алиевым, дежурные переговоры с представителями Европы и Блинкеном, десяток фоточек и нелепая кепка - вот и все итоги поездки.
Хотя в принципе, "десяток фоточек, дежурные слова и нелепая кепка" - это не только про Мюнхен, это про всю внешнюю политику армянских властей.
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