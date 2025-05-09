https://news.day.az/world/1751401.html Шахбаз Шариф сделал жёсткое заявление в адрес Индии - ВИДЕО Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф завил, что Индия совершила серьезную ошибку, за которую теперь должна расплатиться. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Шахбаз Шариф сделал жёсткое заявление в адрес Индии - ВИДЕО
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф завил, что Индия совершила серьезную ошибку, за которую теперь должна расплатиться.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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