Шахбаз Шариф сделал жёсткое заявление в адрес Индии

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф завил, что Индия совершила серьезную ошибку, за которую теперь должна расплатиться.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.