Трамп поздравил нового Папу Римского

Президент США Дональд Трамп поздравил Льва XIV - нового Папу Римского.

Как передает Day.Az, соответствующую публикацию американский лидер сделал в соцсети Х.

"Поздравляю кардинала Роберта Френсиса Прево, который только что был назван Папой Римским. Какая честь стать первым американским Папой. Какое волнующее событие и какая великая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент", - написал Трамп.

Напомним, что 267-й лидером Католической церкви стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он взял имя Лев XIV. Это первый понтифик из США в истории.

Французский кардинал-протодиакон Доминик Мамберти объявил о новом Папе Римском исторической фразой: "Habemus Papam!", что переводится с латинского как "У нас есть Папа!".

Прево, 69 лет, из Чикаго, штат Иллинойс. Лидер с мировым опытом, он провел большую часть своей карьеры в качестве миссионера в Южной Америке и совсем недавно возглавлял мощный офис Ватикана по назначению епископов. Ожидается, что он будет развивать реформы Папы Франциска.

В течение десяти лет он работал в Трухильо, Перу, а затем был назначен епископом Чиклайо, другого перуанского города, где служил с 2014 по 2023 год.

В интервью Vatican News вскоре после того, как он стал лидером Епископской епархии, Прево сказал: "Я по-прежнему считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, - быть миссионером, провозглашать Евангелие везде, где бы ты ни находился".