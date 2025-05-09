Названа сумма, потраченная США на операцию против хуситов

Соединённые Штаты потратили на военную операцию против йеменских хуситов более $1 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на РТ, об этом пишет NBC.

В частности, по данным телеканала, с 15 марта Пентагон израсходовал против хуситов около 2 тыс. бомб и ракет на сумму более $775 млн.

"Сюда входят сотни 900-килограммовых бомб, каждая из которых может стоить $85 тыс., по меньшей мере 75 "Томагавков" стоимостью около $1,9 млн каждый, по меньшей мере 20 крылатых ракет воздушного базирования AGM 158 стоимостью около $1,5 млн за ракету и множество других боеприпасов", - говорится в материале.

Кроме того, Вашингтон потратил по меньшей мере $10 млн на доставку в регион не менее двух систем противоракетной обороны Patriot и военных материалов для их обслуживания.