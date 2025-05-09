Франция утратила свой послевоенный суверенитет.

C таким заявлением выступил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире радиостанции Europe 1, передает Day.Az.

По его словам, 8 мая - это не только дата победы над нацистской Германией, но и напоминание о моменте, когда Франция вновь обрела свою государственность. Однако, как утверждает политик, спустя 80 лет страна более не обладает реальной независимостью.

"Президент Макрон ведет Францию к утрате даже остатков суверенитета. У нас больше нет собственных границ, валюты, бюджета и даже законодательства", - отметил он.

Дюпон-Эньян также подчеркнул, что Франция стоит на грани потери собственной системы обороны, а вся политика действующего президента лишь усугубляет кризис.

"Нам необходимо вернуть стране её суверенитет. Генерал де Голль однажды сказал: суверенитет и демократия - это две стороны одной медали. Без суверенитета не может быть и демократии", - заключил политик.