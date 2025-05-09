Кандидаты в президенты Румынии обсудили будущее страны

Лидер оппозиционного националистического Альянса за объединение румын, кандидат в президенты страны Джордже Симион заявил, что в случае победы на выборах хотел бы иметь в Румынии правительство широкого национального большинства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я имею в виду правительство национального единства, которое успокоило бы ситуацию, - сказал он в ходе предвыборных дебатов на телеканале Euronews с другим претендентом на высший государственный пост, независимым кандидатом мэром Бухареста Никушором Даном. "Я не буду делать назначения, а [буду стремиться к тому, чтобы в Румынии было] правительство широкого национального большинства, которое обеспечило бы выход Румынии из кризисов, в которых она находится", - пояснил Симион.

Он отметил, что "после того, как Румыния вернется к конституционному порядку, демократии и воле народа", выдвинет на пост премьер-министра румына, "который любит мир", не называя имени. Однако затем он добавил: "Кэлин Джорджеску должен был стать президентом Румынии, и эта мафиозная система, которая управляет Румынией уже 35 лет, решила аннулировать выборы, насмеяться над голосованием румын, так что мой выбор естественный, логичный. Я пойду до конца в уважении справедливости, в уважении вещей, которые я говорю и в которые я верю".

В свою очередь Дан заявил, что хотел бы, чтобы в Румынии было правительство из прозападных партий, включая Социал-демократическую партию (СДП). "Я хочу создать правительство вместе с прозападными партиями парламента, включая СДП", - сказал он.

"Я хочу правительство, в которое вошли бы четыре прозападных партии плюс национальные меньшинства, - уточнил он. - Я хочу, чтобы этим правительством руководил человек, который доказал, что умеет проводить реформу, то есть сокращать расходы, который доказал, что имеет концепцию развития. Я очень хочу - это не сюрприз - [видеть на посту премьера] господина Боложана". Илие Боложан в настоящее время исполняет обязанности президента Румынии.