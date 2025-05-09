https://news.day.az/officialchronicle/1751379.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией в связи с 9 Мая - Днем победы над фашизмом. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"9 Мая - День Победы над фашизмом".
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