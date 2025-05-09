Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"9 Мая - День Победы над фашизмом".