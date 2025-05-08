СГБ и ГПС Азербайджана провели совместную операцию

В рамках продолжающихся мероприятий по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств установлено, что гражданин Азербайджана Алиев Шахрияр Вагиф оглу (1991 года рождения), вступив в сговор с лицом, проживающим в другой стране, договорился о том, что после получения в Бейлаганском районе крупной партии наркотического средства - марихуаны, ввезенной в Азербайджан контрабандным путем с целью сбыта, доставит ее в город Баку и там спрячет.

Как передает Day.Az, по полученной информации, после этого Шахрияр Алиев забрал указанное наркотическое средство из тайника на территории села Ахмедли Бейлаганского района и при погрузке его в автомобиль с целью доставки в Баку был задержан в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой Азербайджана.

В ходе проведенного досмотра при нем была обнаружена и изъята марихуана общим весом более 30 килограммов.

Алиев Шахрияр Вагиф оглу был привлечен к уголовной ответственности по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.