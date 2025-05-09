Фильм "Дыхание" Эльмара Байрамова получил признание за границей

Короткометражный фильм "Дыхание" (Breath, Nəfəs) азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова, проживающего в США, был удостоен "Cпециальной премии жюри" на II Международном кинофестивале Turan в Измире (Турция).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Фестиваль, целью которого является демонстрация фильмов из разных стран тюркского мира и укрепление культурных связей, получил 1675 заявок из 80 стран. Азербайджан представил 32 фильма, Турция - 324, Казахстан - 17, Узбекистан - 13, Туркменистан - 10, Кыргызстан - 7. Фильмы, вносящие вклад в культуру тюркского мира, были награждены в 10 различных номинациях. В рамках фестиваля также были организованы три выставки и восемь специальных мероприятий.

Фильм "Дыхание" был высоко оценён жюри за поэтический подход к таким глубоким темам, как стойкость человеческого духа и сила памяти. Фильм посвящен пленным Первой Карабахской войны.

В фильме отражены тяжелые последствия войны, акцентировано внимание на психологических травмах, которые сохраняются даже в послевоенный период. Также подчеркиваются сложности, с которыми сталкиваются люди при реинтеграции в общество после войны. Съемки проходили в Азербайджане, а фильм был создан в рамках сотрудничества компаний Old Stone Pictures и Black Garden Company с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры",- отмечается в информации Госкомитета.

Подробную информацию о фестивале, который проходил в Измире с 3 по 6 мая можно получить по ссылке.

Отметим, что в 2023 году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева состоялась презентация фильма "Дыхание" в городах Нью-Йорк и Бостон (США).