Связисты Узбекистана ознакомились с деятельностью различных госорганов и учреждений Азербайджана

7 мая представители государственных органов Узбекистана, отвечающих за коммуникации, провели ряд встреч в Баку с ведущими структурами Азербайджана.

Как передает Day.Az, делегация посетила Министерство науки и образования, Министерство труда и социальной защиты, Министерство экологии и природных ресурсов, Государственную налоговую службу, Госагентство по антимонопольному контролю, SOCAR, Государственную службу по имущественным вопросам и Государный таможенный комитет.

Цель визита - обмен передовым опытом в сфере коммуникаций между государственными органами двух стран. Особое внимание было уделено работе пресс-служб, механизмам взаимодействия с медиа, а также стратегическим подходам к управлению информацией.

Узбекской стороне представили подробные презентации по структуре, задачам и приоритетам азербайджанских ведомств. Подчёркивалось, что такие встречи способствуют расширению информационного обмена, укреплению профессиональных связей и продвижению международной практики в сфере коммуникаций.