ВВС Пакистана и Индии столкнулись в воздушном бою

Военно-воздушные силы Пакистана и Индии провели "крупнейший и самый длительный воздушный бой в современной истории авиации".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник в силах безопасности Пакистана.

В бою, который продолжался более часа, принимали участие в общей сложности 125 истребителей, они обменивались ударами со значительной дистанции, доходившей до 160 км, утверждает собеседник телеканала.

Он пояснил, что стороны воздерживались от пересечения границы из-за инцидента 2019 года, когда индийский истребитель упал на территории Пакистана и пакистанские военные смогли взять в плен индийского пилота, который вскоре был возвращен на родину.

Ранее премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф заявлял, что ВВС Пакистана отразили авианалет Индии с участием 80 истребителей, которая, по его словам, произошла в ночь на среду.