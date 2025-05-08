https://news.day.az/sport/1751344.html Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике - ФОТО В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходит 9-й чемпионат страны и первенство Баку по аэробной гимнастике. Как передает Day.Az, гимнасты выступили в соответствующих возрастных категориях в индивидуальных и парных программах.
Награждены победители 9-го чемпионата страны и Первенства Баку по аэробной гимнастике - ФОТО
В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходит 9-й чемпионат страны и первенство Баку по аэробной гимнастике.
Как передает Day.Az, гимнасты выступили в соответствующих возрастных категориях в индивидуальных и парных программах.
В соревнованиях участвовали гимнасты разных возрастных категорий - малыши, дети, пре-юниоры, юниоры и взрослые.
Затем состоялась церемония награждения выступивших участников.
Отметим, что завтра стартует второй день соревнований.
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