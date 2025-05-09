Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

10 мая исполняется 102-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил память великого лидера.

Затем Первая леди Мехрибан Алиева с глубоким уважением почтила память общенационального лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства и Первая леди почтили память супруги великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.