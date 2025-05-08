Азербайджану переданы четверо лиц, находившихся в международном розыске

Генпрокуратурой России удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан страны Ёлчуева Анара Эльмар оглу, Меликли Рейхан Мирбала гызы, Асланова Замига Гурбанали оглу и Захарова Эльшана Муса оглу в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

"В связи с обоснованными подозрениями в совершении этими лицами преступных деяний было принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых и они объявлены в международный розыск за уклонение от следствия. Вышеуказанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции", - говорится в сообщении ведомства.