Семинар "Гейдар Алиев и азербайджанская культура" прошел в Баку

Общенациональный лидер Гейдар Алиев внес значительный вклад в сохранение и развитие многовекового культурного наследия нашего народа. Его деятельность в этом направлении охватывала и популяризацию истории Азербайджана и нашего народа на международной арене, а также решение других ключевых задач в этой сфере.

В связи со 102-й годовщиной со дня рождения великого лидера Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) Министерства культуры Азербайджана был организован научно-практический семинар на тему "Гейдар Алиев и азербайджанская культура" совместно с Союзом композиторов Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMIM.

Модератором семинара выступила доктор философских наук по искусствоведению, заслуженный деятель культуры Саадат Тахмиразгызы.

На открытии семинара председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде и и.о. директора MEMIM, доктор философии по искусствоведению Вугар Гумбатов подчеркнули, что общенациональный лидер Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в благосостояние нашего народа, в развитие культуры и искусства современного Азербайджана.

С докладами выступили профессор Фирангиз Ализаде - "Гейдар Алиев и музыкальная культура"; народный артист Абдул Махмудов - "Роль Гейдара Алиева в развитии азербайджанского кино"; народный художник, секретарь Союза художников Азербайджана Агаали Ибрагимов - "Образ Гейдара Алиева в изобразительном искусстве"; заслуженный деятель культуры, председатель Совета печати Азербайджана, главный редактор газеты 525-ci qəzet, заместитель председателя Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид - "Внимание и забота Гейдара Алиева о работниках азербайджанской прессы". В докладах было отмечено, что внимание и поддержка, оказанные великим лидером развитию культуры Азербайджана, были одним из приоритетов его деятельности.

В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик, запечатлевший встречи великого лидера Гейдара Алиева с деятелями культуры и его высказывания об искусстве.

Затем прозвучали произведения в исполнении народной артистки Ульвии Гаджибековой и заслуженного артиста Ильхама Назарова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az