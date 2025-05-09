Бекхэм купил еще один футбольный клуб

Дэвид Бекхэм купил купил клуб из четвертого английского дивизиона "Солфорд Сити".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает официальный сайт "Солфорда".

"Я вырос в Солфорде. У меня остались такие приятные воспоминания о времени, когда я там жил. Это место и его жители сыграли важную роль в моей футбольной карьере", - сказал Бекхэм.

Вместе с Бекхэмом долю в клубе купил его бывший партнер по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" Гари Нэвилл. The Athletic пишет, что они потратили несколько месяцев на поиск инвестиционных партнеров.