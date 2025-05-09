Большая политика - это не Болливуд: Индия совершает ошибку

Автор: Акпер Гасанов

Индия ввела запрет на импорт товаров из Азербайджана.

Об этом заявил на пресс-конференции чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мохиуддин.

"Это очень неправильное решение. Вместо того, чтобы принимать такое решение, индийская сторона должна проявить инициативу для урегулирования напряжённости, возникшей в регионе", - цитируют СМИ дипломата.

Пакистанский дипломат прав. Но, мы уже не раз видели, мягко говоря, недружественные действия со стороны Индии в отношении Азербайджана. В частности, эта страна вовсю вооружает Армению, явно поощряя тамошние реваншистские настроения. Официальный Баку, замечу, такие шаги Индии не осуждал. Дискуссия на эту тему велась в отечественных СМИ и в экспертном сообществе.

И тут мы приходим к необходимости напомнить о том, как официальный Баку отреагировал на то, что в ночь на 7 мая Индия начала операцию "Синдур" против Пакистана.

"Азербайджан осуждает военные нападения на Пакистан, в результате которых несколько мирных жителей погибли и получили ранения. В знак солидарности с пакистанским народом мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорилось в сообщении МИД Азербайджана.

Итак, Баку осудил удары Индии по пакистанской территории, в результате чего погибли мирные граждане Пакистана. В Азербайджане прекрасно понят, как в ходе 44-дневной войны Армения нанесла ракетные удары по Гяндже, Барде и иным нашим мирным городам. В результате этих обстрелов погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин и детей. Так что, реакция официального Баку на действия Индии была логичной и ожидаемой.

Идем далее. Генерал-лейтенант ВС Пакистана Ахмад Шариф заявил, что Индия нанесла удары по мечетям. В Ахмадпур-Ист были нанесены удары по мечети "Субхан Аллах", в результате чего погибли 13 человек, ранены 37 человек. Возле Музаффарабада обстрелу подверглась мечеть "Билал", где погибли трое, ранены двое. В Котли удар пришёлся по мечети "Аббас", двое погибших, двое раненых. В городе Муридке обстреляна ещё одна мечеть - трое погибших, один ранен.

И снова напрашиваются параллели. Мы прекрасно помним варварство армянских оккупантов по отношению к азербайджанским мечетям, находившимся на временно оккупированных территориях нашей страны. Кто бы не находился во главе Армении проводил одну и ту же политику тюркофобии, азербайджанофобии. Соответственно и исходя из этого опыта, реакция официального Баку была правильной и ожидаемой.

Официальный Баку призвал все стороны проявлять сдержанность и разрешать конфликт дипломатическими средствами. Что тут не так? Правильнее было бы призвать Индия и Пакистан воевать дальше, поставив мир на грань ядерной катастрофы?! С учетом наличия у обеих стран более 150 ядерных боеголовок, даже ограниченный ядерный конфликт может привести к гибели миллионов людей и глобальным экологическим последствиям.

Кстати, президент США Дональд Трамп назвал "позором" удары Индии по Пакистану, пишет Reuters.

"Это позор. Мы только что об этом услышали. Они воюют десятилетиями - веками, на самом деле. Надеюсь, это быстро закончится", - заявил Трамп.

По сути, это был тот же самый призыв проявлять сдержанность и разрешать конфликт дипломатическими средствами, с которым выступил МИД Азербайджана, но высказанный в иной, более эмоциональной манере.

И что теперь? Индия введет запрет на импорт товаров и из США? А также из Турции и всех стран мира, которые призвали к мирному и дипломатическому разрешению индийско-пакистанского конфликта?! Поживем, конечно, увидим. Но в такое развитие событий очень слабо верится. Ведь такой ход событий очень сильно ударит по индийской же экономике.

И тут мы приходим к необходимости подсчетов. В 2024 году торговый оборот между Азербайджаном и Индией составил $856 млн, что на 5,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этой суммы экспорт Азербайджана в Индию составил $687,2 млн, а импорт из Индии - $168,8 млн. Основу экспорта Азербайджана в Индию составляет сырая нефть. Кроме того, Азербайджан экспортирует в Индию минеральное топливо, масла и продукты их дистилляции, а также неорганические химические вещества, включая йод.

Все это наша страна с легкостью может экспортировать в иные страны мира. Индия экспортирует в Азербайджан разнообразные товары, включая зерновые, рис, мобильные телефоны, фармацевтические препараты, органические химикаты и центробежные насосы для жидкостей И эту продукцию наша страна легко может покупать в иных странах мира. Так что, действия Индии, мягко говоря, ошибочные. В том числе и с точки зрения наивной надежды Нью-Дели на то, что позицию официального Баку можно скорректировать вот так, по сути прибегая к языку шантажа. Большая политика - это не Болливуд. Тут иные законы.