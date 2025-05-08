https://news.day.az/world/1751335.html ЕC угрожает ввести пошлины против американских товаров Евросоюз (ЕС) угрожает ввести пошлины на американские товары на сумму 95 млрд евро, если торговые переговоры с США провалятся. Как передает Day.Az, соответствующее заявление опубликовала Еврокомиссия (ЕК). В документе указано, что ЕС начал публичные консультации по списку товаров, которые могут попасть под ответные меры.
ЕC угрожает ввести пошлины против американских товаров
Евросоюз (ЕС) угрожает ввести пошлины на американские товары на сумму 95 млрд евро, если торговые переговоры с США провалятся.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление опубликовала Еврокомиссия (ЕК).
В документе указано, что ЕС начал публичные консультации по списку товаров, которые могут попасть под ответные меры. Речь идет о промышленной и сельскохозяйственной продукции из США.
"Контрмеры будут применены, если переговоры не приведут к отмене американских пошлин", - подчеркнули в Еврокомиссии.
Кроме того, ЕС планирует инициировать разбирательство в ВТО. Для этого в организацию направят официальный запрос на проведение консультаций.
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