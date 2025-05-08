ЕC угрожает ввести пошлины против американских товаров

Евросоюз (ЕС) угрожает ввести пошлины на американские товары на сумму 95 млрд евро, если торговые переговоры с США провалятся.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление опубликовала Еврокомиссия (ЕК).

В документе указано, что ЕС начал публичные консультации по списку товаров, которые могут попасть под ответные меры. Речь идет о промышленной и сельскохозяйственной продукции из США.

"Контрмеры будут применены, если переговоры не приведут к отмене американских пошлин", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС планирует инициировать разбирательство в ВТО. Для этого в организацию направят официальный запрос на проведение консультаций.