Енот помог полицейским найти крупную партию наркотиков

В США офицеры остановили машину, чтобы проверить права у водителя. В этот момент они увидели в авто енота, у которого во рту была трубка для наркотиков. Поэтому полиция обыскала автомобиль и нашла большое количество метамфетамина и других веществ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Хозяйку енота задержали и обвинили её в хранении наркотиков. Ещё полиция проверила, действительно ли животное принадлежит женщине. Выяснилось, что у неё были все необходимые документы. Но теперь неизвестно, сможет ли енот вернуться к владелице.