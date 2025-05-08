https://news.day.az/world/1751334.html Енот помог полицейским найти крупную партию наркотиков - ВИДЕО В США офицеры остановили машину, чтобы проверить права у водителя. В этот момент они увидели в авто енота, у которого во рту была трубка для наркотиков. Поэтому полиция обыскала автомобиль и нашла большое количество метамфетамина и других веществ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Енот помог полицейским найти крупную партию наркотиков - ВИДЕО
В США офицеры остановили машину, чтобы проверить права у водителя. В этот момент они увидели в авто енота, у которого во рту была трубка для наркотиков. Поэтому полиция обыскала автомобиль и нашла большое количество метамфетамина и других веществ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Хозяйку енота задержали и обвинили её в хранении наркотиков. Ещё полиция проверила, действительно ли животное принадлежит женщине. Выяснилось, что у неё были все необходимые документы. Но теперь неизвестно, сможет ли енот вернуться к владелице.
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