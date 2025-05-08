Пашинян и Кочарян никак не решат, кто виновен в крахе «миацума»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские политики неутомимы в попытках взвалить друг на друга все беды Армении. Хотя нет, не все, а только поражение в войне и провал мечты о "миацуме". Все остальное - мелочи. Страна не развивается? Ну и не надо. Во всяком случае, ни Кочарян, ни Пашинян не в обиде друг на друга за провал армянского суверенитета по всем статьям.

Накануне в ходе правительственного часа в парламенте Никол Пашинян в очередной раз стал оправдываться за признание территориальной целостности Азербайджана. Странный он, Никол. Каждый раз, как кто-то бросает ему в лицо условную перчатку, он бросается в объяснения, вместо того, чтобы просто ответить, что ему дорого будущее Армении и он думает, прежде всего, о ней. Это было бы четко и сильно. А все эти оправдания, заочное дискутирование с преступником Кочаряном выглядят недостойно. Лидер государства не должен так себя вести, потому что, бросаясь в объяснялки с кем попало, он роняет свое достоинство и авторитет.

Кто такой Кочарян? Это военный преступник, сепаратист и террорист. Он, конечно, имеет влияние на умы зомбированных масс, и те будут продолжать прислушиваться к нему. Замбированная масса не способна мыслить. Соседи так привыкли считать себя "победителями", что никак не могут выйти из роли. Им хочется думать, что это не они, массы, оказались не соответствующими собственным мифам о мнимой непобедимости и величии, а какой-то Пашинян всех и все продал и предал. Хитрый лис Кочарян играет на этих тоненьких струнках души своих соплеменников, подкидывая сучья в этот огонь. В своем нашумевшем выступлении перед студентами он в очередной раз попытался убедить армян, что российские миротворцы зашли в Азербайджан для того, чтобы оставить Армении Карабах. И все, мол, шло хорошо, пока предатель-Пашинян не признал территориальную целостность Азербайджана, лишив Россию всех инструментов. Бла-бла-бла.

Пашинян, как всегда, попался на эту удочку и принялся оправдываться и доказывать, что он не рыжий. Вспоминал инциденты на условной границе и бездействие ОДКБ, давая понять, что если бы он не признал, Азербайджан уже не только освободил принадлежащие ему квадратные километры, но и прихватил бы также армянские.

В чем-то армянский премьер прав. Если бы он не заявил публично, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, то целостность и самой Армении была бы поставлена под вопрос. Кочарян считает, что Россия остановила бы Баку, если бы Ереван сам все не испортил. Экс-президент мыслит категориями 90-х и начала двухтысячных. А в новых реалиях никто не стал бы останавливать Азербайджан, да и не смог бы. Непризнание территориальной целостности нашей страны автоматически означало бы продолжение войны и сняло бы с Азербайджана всяческие обязательства уважать целостность соседа-агрессора. И никакие миротворцы не стали бы в это вмешиваться. Отношения между РМК и азербайджанской стороной были не самыми лучшими, однако победа в войне 2020 года полностью изменила расстановку сил, и российские миротворцы чувствовали себя на азербайджанской земле не так хорошо, как они чувствовали себя, например, в Абхазии.

Присутствие миротворцев подпитывало пустые надежды армян, но не могло изменить саму ситуацию. И, кстати, если вещун-Кочарян не заметил - антитеррористическая операция сентября 2023 года проходила при наличии в Карабахе РМК в полном составе, но никто и пикнуть не посмел.

С кочаряновскими обвинениями перекликаются бесконечные заявления из Москвы, обвиняющие Никола Пашиняна в том же самом "предательстве" - в признании территориальной целостности Азербайджана, после чего российская сторона, мол, ничего не могла уже сделать. Каждый раз после таких заявлений возникает логичный вопрос: а что, сама Россия не признает территориальную целостность Азербайджана? Выходит, что нет.

Вообще, Пашиняну уже пора прекратить оправдываться перед военными преступниками и их электоратом. Надо вести себя достойнее, не опускаться до всяких негодяев, у которых руки в крови азербайджанских детей. Он должен приложить весь свой пропагандистский талант и объяснить своему народу понятными словами, без эмоций, что армянам пора перестать думать о чужих землях, чтобы не потерять свои собственные.