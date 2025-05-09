Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 9 Мая - Днем победы над фашизмом

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 9 Мая - Дня Победы над фашизмом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится:

"Дорогие ветераны!

Мы гордимся вашим мужеством, смелостью и отвагой!

С Днем Великой Победы!

Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики".