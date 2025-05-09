https://news.day.az/officialchronicle/1751375.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 9 Мая - Днем победы над фашизмом - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 9 Мая - Дня Победы над фашизмом. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 9 Мая - Днем победы над фашизмом - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 9 Мая - Дня Победы над фашизмом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится:
"Дорогие ветераны!
Мы гордимся вашим мужеством, смелостью и отвагой!
С Днем Великой Победы!
Мехрибан Алиева
Первый вице-президент Азербайджанской Республики".
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