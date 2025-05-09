https://news.day.az/world/1751410.html

Обморок в прямом эфире во время политдискуссии - ВИДЕО

Политический комментатор Кэмрин Кинзи упала в обморок в прямом эфире Fox News во время обсуждения Байдена, Харрис и сексизма. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Сейчас мы позовем кого-нибудь на помощь" - сказали в студии телеканала.