https://news.day.az/world/1751410.html Обморок в прямом эфире во время политдискуссии - ВИДЕО Политический комментатор Кэмрин Кинзи упала в обморок в прямом эфире Fox News во время обсуждения Байдена, Харрис и сексизма. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Сейчас мы позовем кого-нибудь на помощь" - сказали в студии телеканала.
Обморок в прямом эфире во время политдискуссии - ВИДЕО
Политический комментатор Кэмрин Кинзи упала в обморок в прямом эфире Fox News во время обсуждения Байдена, Харрис и сексизма.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Сейчас мы позовем кого-нибудь на помощь" - сказали в студии телеканала.
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