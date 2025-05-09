Обморок в прямом эфире во время политдискуссии

Политический комментатор Кэмрин Кинзи упала в обморок в прямом эфире Fox News во время обсуждения Байдена, Харрис и сексизма.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Сейчас мы позовем кого-нибудь на помощь" - сказали в студии телеканала.