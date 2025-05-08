https://news.day.az/officialchronicle/1751372.html Президент Объединенных Арабских Эмиратов позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 8 мая Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Объединенных Арабских Эмиратов позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
8 мая Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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