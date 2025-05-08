Президент Объединенных Арабских Эмиратов позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

8 мая Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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