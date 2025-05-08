На суде заслушаны показания о пытках азербайджанцев, взятых в плен ВС Армении во время оккупации Кяльбаджара

8 мая продолжилось открытое заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание власти и других многочисленных преступлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном разбирательстве, состав суда, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности в соответствии с законодательством.

На суде сначала помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли представил видеокадры, снятые армянами во время оккупации Кяльбаджара. Один из показанных видеоматериалов был снят в марте-апреле 1993 года.

На этих снимках армянские военнослужащие по каналу связи предоставляют информацию Монте Мелконяну о проведенных военных операциях, а также об оккупированных ими территориях Азербайджана.

На кадрах Монте Мелконян неоднократно спрашивает армянских военнослужащих: "Что мы делали сегодня?", "Где мы сегодня?", "Где мы были вчера, что мы делали?".

Военнослужащий ответил, что в настоящее время они находятся в 20 километрах от Кяльбаджара.

Монте Мелконян на видео говорит, что они начали движение с западной части Агдере, с агдабанского направления, и сейчас дошли до Кяльбаджара. "С присоединением Кяльбаджара к Армении присоединится весь Карабах, откроется много дорог в Армению. Надеюсь, азеры (азербайджанцы - ред.) поймут и примут, что все кончено", - заявляет в видеоматериале Мелконян, известный по прозвищу "Аво".

Также на кадрах Мелконян, отвечая на вопрос о том, оказали ли азербайджанцы серьезное сопротивление, говорит: "Да, это была крепкая линия. Мы добрались сюда, перекрыв Лачинскую дорогу. Каждый армянин должен понять, что его участие в этом деле крайне важно. Эти территории, как об этом было принято решение в 1988 году, будут присоединены к Армении".

В видеоматериале Мелконян говорит, что в боях были убиты около 70 азербайджанцев. Кадры содержат изображения тел убитых азербайджанцев.

На кадрах также видно, как армянские войска входят в Кяльбаджар и близлежащие села.

После этого потерпевшие были допрошены в суде.

Первым выступил потерпевший Забиль Сафаров, который в своих показаниях сообщил, что 4 апреля 1993 года вооруженные формирования Армении вошли в Кяльбаджар.

"Когда армяне увезли меня на танке, моя бабушка умоляла их не разлучать ее с ребенком. Но они проигнорировали это. После этого они убили мою бабушку там, потому что она сказала: "Когда-нибудь наша армия вернет эти земли". "Убив мою бабушку, они привезли меня в село Венг в Кяльбаджаре. Там они пытали нас, а затем привезли в район", - рассказал он.

Пострадавший сказал, что военнослужащие вооруженных сил Армении оскорбляли взятых ими в заложники женщин, пытали всех, включая стариков и детей, и убивали их.

"Армяне раскалили шампур и прожгли им тело нашего солдата". Находясь в Шушинской тюрьме, я стал свидетелем того, как прожгли чье-то тело. Я видел, как армяне избили до смерти нескольких азербайджанцев. Кроме того, на моих глазах они заживо похоронили 23 человек, оставив над землей только головы. Пытки армян над азербайджанцами были настолько невыносимыми, что те кончали самоубийством. Военнослужащие армянской армии грабили наши кладбища, выкапывали трупы, оскверняли их. Из-за перенесенных мной пыток я плохо слышу правым ухом и у меня слабое зрение. Мне сломали зубы", - отметил З. Сафаров.

В ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой потерпевший заявил, что кадры были сняты 12 апреля 1993 года. Он - тот самый мальчик на видео. Оно было снято, когда они находились в заложниках. На этом снимке азербайджанские заложники пекут хлеб для армян. Видео сняла украинская журналистка Светлана. Армяне создают впечатление, что они хорошо заботятся о заложниках и собираются обменять их. Они заранее приказали заложникам не говорить ни слова о пытках.

Отвечая на вопрос представителя потерпевших, Забиль Сафаров сообщил, что был освобожден из плена в ноябре 1995 года.

Потерпевший Насими Сафаров, давший показания, сообщил, что проживал с отцом, матерью, 3 братьями, 2 сестрами, женой и сыном в селе Агдабан Кяльбаджарского района. 10 июля 1989 года произошли первые нападения армян на село Агдабан. Эти армяне были жителями села Чапар Агдеринского района. Их главарем был председатель колхоза села Чапар, армянин по имени "Гаго", присланный из Армении для руководства этими мероприятиями. В октябре-ноябре 1991 года вооруженные формирования Армении дважды атаковали село Агдабан, однако отряд самообороны села защищал село, используя охотничье ружья, и армянам не удалось захватить село.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он отметил, что утром 8 апреля 1992 года армяне атаковали село очень большими силами, а именно около 1000 человек и 6 единиц бронетехники. "На момент нападения нас было около 30-35 человек. В ходе атаки подразделения армянской армии погибли 32 жителя села Агдабан, 9 получили ранения, 5 были взяты в заложники. Армяне сожгли около половины домов в селе. Они забрали скот, принадлежавший жителям села, а также разграбили его, взяли различные предметы домашнего обихода из домов. Оставшиеся жители села были вынуждены бежать в сторону села Багирли в Кяльбаджаре. Им пришлось покинуть село пешком через лес.

Мы не смогли защитить село, так как армяне превосходили нас и по численности, и по вооружению", - сказал он.

Правопреемник потерпевшего Замин Гурбанов заявил, что 8 апреля 1992 года вооруженные силы Армении предприняли вооруженное нападение на села Агдабан и Чайговушан Кяльбаджарского района.

Он отметил, что во время этого нападения его отец Бакы Годжаев и мать Зейнаб Годжаева сгорели заживо в доме, в котором они жили: "Во время вооруженного нападения на село вооруженными формированиями Армении дочь моей тети находилась дома, когда дом был сожжен армянами, и она сгорела заживо внутри дома. Их тела почти полностью сгорели дотла. В то время я жил в городе Барда с женой и детьми".

После показаний потерпевших был продемонстрирован следующий видеоматериал. В этом видео Аршавир Гарамян, впоследствии ставший "министром внутренних дел, национальной безопасности и генеральным прокурором" так называемого режима, говорит, что военные пребывают в хорошем расположении духа. Это видео еще раз подтверждает упорство Армении в продолжении политики агрессии и агрессивной войны против Азербайджана.

Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, он сказал, что в результате этого нападения его дядя Гара Годжаев погиб, получив пулевые ранения в результате стрельбы возле его дома.

"С начала 1988 года армяне разжигали ненависть к азербайджанцам, проживающим в Карабахском регионе. Армяне перекрыли дорогу Агдере-Кяльбаджар и забрасывали камнями проезжающие по ней автомобили азербайджанцев, били палками по автомобилям, оскорбляли водителей и пассажиров. Их целью было изгнание азербайджанцев с родной земли, и этими действиями они хотели запугать их и выгнать из своих домов", - сказал З.Гурбанов.

Потерпевший и правопреемник потерпевшего Искендер Керимов в своих показаниях также заявил, что до оккупации Кяльбаджарского района он работал врачом в санатории "Истису", расположенном на территории района, и проживал в селе Агдабан.

Он отметил, что жители села Агдабан вступили в отряд самообороны, организованный для защиты от нападений армянских вооруженных формирований.

Начиная с 1990 года, вооруженные формирования Армении регулярно подвергали обстрелам из разнокалиберного стрелкового оружия село Агдабан со стороны села Чапар Агдеринского района. В апреле 1992 года в селе Агдабан насчитывалось примерно 137 домов, около 137 семей или порядка 700 жителей.

"8 апреля 1992 года вооруженные формирования Армении со всех стороны стали обстреливать село Агдабан из огнестрельного оружия. Они пришли со стороны села Чапар, прошли через лесистую и горную местность и полностью окружили село. Село подвергалось обстрелу из крупнокалиберного оружия и пулеметов со стороны села Чапар, а также из автоматического оружия с других участков горно-лесистой местности", - отметил потерпевший.

Потерпевший Мушвиг Алиев заявил, что 31 марта 1993 года он был взят армянскими военнослужащими в заложники на территории Кяльбаджарского района. Затем его вместе с другими заложниками увезли на автомобиле марки "Урал" в детский сад, расположенный в городе Ханкенди.

"1 апреля 1993 года вместе с Джамилей Гулиевой меня доставили в детскую больницу города Ханкенди. Там армянский врач по имени Эдик Степанян сначала хотел ампутировать раненую пулей ногу, но затем, не используя никакого обезболивающего или анестезии, произвел операцию, избивая меня. За три месяца, что я провёл в больнице, я понял, что этот армянский врач ставил на мне эксперименты", - заявил в своих показаниях потерпевший.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, потерпевший заявил, что, не успев полностью оправиться от ран, он был вместе с пятью другими пленными переведен в Шушинскую тюрьму, где его удерживали в течение 1 года и 7 месяцев. "В этот период меня систематически избивали армянские надзиратели по прозвищам "Армо", "Овик" и "Гена", приходившиеся друг другу братьями, а также другие армянские надзиратели, имена которых я не помню. Они наносили мне жестокие побои кулаками, ногами, металлическими прутьями, арматурой, черенками лопат, толстыми кабелями и другими тупыми предметами, подвергали пыткам. Вместе с Бахтияром Сафаровым и еще одним азербайджанским пленным, имя которого я не помню, мы были принуждены к рабскому труду на фермах в селе Малыбейли Шушинского района", - добавил М.Алиев.

В ответ на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева потерпевший сообщил, что некоторые из содержащихся в плену азербайджанцев не выдерживали пыток и совершали самоубийства. Он сам тоже пытался свести счеты с жизнью, но не смог довести попытку до конца. По словам потерпевшего, в какой-то момент он даже хотел сжечь себя, не вынеся пыток.

В ходе судебного заседания были также оглашены заключения судебно-медицинских экспертиз, проведенных в отношении потерпевших.

Затем был продемонстрирован видеоматериал, связанный с оккупацией вооруженными силами Армении села Башлыбель Кяльбаджарского района.

На кадрах один из армян, одетый в военную форму, говорит о том, что армянские военные чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем расположении духа. И добавляет: "Мы доберемся до Кировабада, как говорят цыгане - до Гянджи".

После этого старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев огласил протоколы, связанные с массовым убийством, совершенным в селе Башлыбель Кяльбаджарского района.

Очередное судебное заседание назначено на 12 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.