Тысячи людей собрались на площади Святого Петра в ожидании нового Папы - ВИДЕО
Тысячи людей собрались на площади Святого Петра в ожидании нового Папы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Перед тем как предстать перед ожидающими, новый Папа отправляется в Комнату слёз - небольшую комнату, в которую можно попасть через дверь под картиной "Страшный суд", слева от алтаря в Сикстинской капелле.
Там его ждут белые рясы трех размеров и папские облачения. Он идет туда с церемониймейстером. Это также краткий момент личной молитвы. Он выходит из Комнаты слез уже облаченным в папские одежды.
Среди десятков тысяч собравшихся есть и пудель Ромео, облачённый в папскую одежду, который за последние несколько дней стал звездой соцсетей.
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