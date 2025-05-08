Тысячи людей собрались на площади Святого Петра в ожидании нового Папы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Перед тем как предстать перед ожидающими, новый Папа отправляется в Комнату слёз - небольшую комнату, в которую можно попасть через дверь под картиной "Страшный суд", слева от алтаря в Сикстинской капелле.

Там его ждут белые рясы трех размеров и папские облачения. Он идет туда с церемониймейстером. Это также краткий момент личной молитвы. Он выходит из Комнаты слез уже облаченным в папские одежды.

Среди десятков тысяч собравшихся есть и пудель Ромео, облачённый в папскую одежду, который за последние несколько дней стал звездой соцсетей.